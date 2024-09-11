Коммунальная квартира в Гусь-Хрустальном стала местом жуткого убийства. Оно произошло а марте этого года во время пьяной посиделки. Пара до смерти избила женщину, с которой у них возник

Коммунальная квартира в Гусь-Хрустальном стала местом жуткого убийства. Оно произошло а марте этого года во время пьяной посиделки. Пара до смерти избила женщину, с которой у них возник конфликт. О случившемся рассказали в пресс-службе прокуратуры. Главные герои истории – 34-летний мужчина и его 37-летняя сожительница. В день преступления они, находясь у себя в комнате общежития,