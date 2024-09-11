Завтра, 12 сентября, например, консультация будет посвящена медицинской психиатрической и наркологической помощи.

Каждый четверг жители Костромской области имеют возможность получить ответы на актуальные вопросы о здоровье через профилактический «Телефон здоровья».Завтра, 12 сентября, например, консультация будет посвящена медицинской психиатрической и наркологической помощи. На вопросы граждан о зависимостях ответит заместитель главного врача по медчасти ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер» Владимир Бузынин.Кроме того, 19 и 26 сентября костромичам расскажут об услугах центра здоровья для детей и о профилактике инсульта. Консультации проходят каждую неделю с 15:00 до 17:00 по телефону: 8-800-450-03-03. Не упустите возможность получить квалифицированную помощь!