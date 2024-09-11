Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября.

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября.На 83-м году жизни умер основатель программы "КВН" Александр Масляков. В последнее время ведущий перестал появляться на экранах из-за проблем со здоровьем. По слухам, он болел раком легких.После дважды перенесенного ковида, Масляков сообщил об ухудшении своего здоровья. Он смог появиться лишь на паре игр Высшей лиги. В остальном его замещали коллеги – Валдис Пельш, Михаил Галустян, Дмитрий Хрусталев и Вадим Галыгин. Летом 2022 года шоумен заявил, что чувствует себя нормально, но врачи пока рекомендуют оставаться на самоизоляции. Журналисты писали, что последние полгода стали для "отца КВН" тяжелыми. Он с трудом разговаривал и, по слухам, боролся с опухолью в легких.Сегодня легендарного артиста провожают в последний путь. Прощание проходит в концертном зале "Планета КВН", рядом с которым уже потихоньку начинают собираться люди. Вдова Маслякова, как и на протяжении всей семейной жизни, находится рядом с телом почившего мужа и не отводит глаз от его лица. Сын Александра Васильевича с супругой поддерживают маму.Среди тех, кто пришел раньше всех, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он лично выразил вдове слова соболезнования. Кроме того, журналисты заметили Аркадия Райкина, Леонида Якубовича, братьев Запашный, резидентку "Comedy Woman" и капитана команды КВН "Четыре татарина" Екатерина Скулкина. В зал также начали запускать простых людей, поклонников таланта Маслякова. Многие не могут сдержать слез, их обнимают и утешают.После церемонии прощания, которая продлится до 13 часов, президента "Клуба веселых и находчивых" похоронят на Новодевичьем кладбище.