В эту субботу во Владимире пройдет традиционный полумарафон «Золотые ворота». Из-за этого центр города перекроют. Соответствующее постановление об ограничении движения появилось на сайте

В эту субботу во Владимире пройдет традиционный полумарафон «Золотые ворота». Из-за этого центр города перекроют. Соответствующее постановление об ограничении движения появилось на сайте мэрии. 14 сентября с 7:00 до 15:00 транспорт не сможет проехать по переулку Сушкова и улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Автомобилистам предлагают