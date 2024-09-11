Владимирский филиал «Т-Плюс» завершил гидравлические испытания тепловых сетей города. Всего за лето было проведено 486 опрессовок, проверено 650 км трубопроводов. В итоге энергетики выявили и

Владимирский филиал «Т-Плюс» завершил гидравлические испытания тепловых сетей города. Всего за лето было проведено 486 опрессовок, проверено 650 км трубопроводов. В итоге энергетики выявили и устранили 254 дефекта. С помощью этих испытаний тестируют тепловые сети на прочность, чтобы в холода они выдержали все нагрузки. Как рассказывают в компании, после ремонта было восстановлено благоустройство на 234