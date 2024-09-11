Фигурантами уголовного дела стали 54-летняя жительница города Гусь-Хрустальный и 38-летний житель города Меленки.

Двое жителей Владимирской области нелегально прописали у себя пятерых мигрантов. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.Фигурантами уголовного дела стали 54-летняя жительница города Гусь-Хрустальный и 38-летний житель города Меленки. Женщина оформила прописку в своей квартире троим мигрантам, а мужчина двоим. Иностранные граждане в жилье не проживали.В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Напомним, ранее мы писали, что в