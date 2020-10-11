Возрождение театра как торжество исторической справедливости.

В этом году неравнодушных к культуре жителей региона редко радовали новостные сводки.Весной из-за коронавируса сорвались десятки концертов и спектаклей. Летом огонь испепелил интерьеры главного зала областного драмтеатра. Следом сгорел ДК в Гусь-Хрустальном.Давняя история«Свет в конце тоннеля» замаячил с приходом осени. Ценители прекрасного с неподдельным удивлением узнали, что в нашей области открывают очередной репертуарный драматический театр.- Последние месяцы принесли множество испытаний для владимирской театральной жизни, - пишет наша читательница Валентина Ковалёва. - Карантины, пожары и многомиллионные убытки. И тут проходит информация, что в Муроме открывают новый городской театр. Якобы главного режиссёра собираются привлечь из другого региона. И это на фоне того, что главный театр области сильно пострадал! Как можно объяснить появление нового и, очевидно, дорогого учреждения в районе?Открытие городского театра в Муроме - событие знаковое, в какой-то степени его можно назвать торжеством исторической справедливости.Театральное искусство на Муромской земле процветало ещё в дореволюционные времена. Первый раз сцена городского театра познала поступь актёрских туфель в далёком 1867 году. Зрительские овации не утихали под сводами культурного учреждения вплоть до Великой Отечественной войны.Накануне столетнего юбилея театра в городе на Оке задумались о его возрождении. Специально для него в 1962 году построили красивое и вместительное здание, которое сейчас более известно, как ДК имени 1100-летия Мурома. Однако «реинкарнировать храм искусства» так и не удалось.Пир духаДля нового театра возводить ещё одно здание не стали. Он нашёл пристанище во всё том же ДК. По задумке властей, учреждение будет выполнять не только развлекательные функции, но и образовательные.Актёры, часть из которых приехали в Муром из Рязани, будут совмещать сценическую деятельность с преподавательской. При учреждении открывают театральную школу. В неё уже объявили набор желающих развить в себе артистические навыки детей от 6 до 17 лет. Юных дарований будут учить ораторскому искусству, сценическому движению, чувству темпа и ритма, столь важному для актёров. Кроме того, ребята постигнут тайны закулисных волшебников - гримёров, освоят азы вокального и хореографического искусств, научатся цирковым номерам.В этом году для занятий в театральной студии планируют набрать 8 детских групп. В каждой будут учиться по 12-15 юных муромлян. И самое главное, для тех, кто решит связать свою жизнь с профессией актёра или режиссёра, при театре создадут мастерскую, которая даст возможность получить профильное высшее образование.Главным режиссёром нового Муромского городского театра станет Заслуженный деятель искусства Российской Федерации Василий Грищенко. Он приехал в нашу область из Рязани по приглашению администрации города.Илья МорозовМэр города Муром Евгений Рычков:- По сути, мы воссоздаём то, что когда-то было утрачено. Более 150 лет назад, в 1867 году, впервые в Муроме появился свой театр. Открывал его тогдашний глава города Алексей Васильевич Ермаков. С перерывами театр работал до Великой Отечественной войны. После неё театр в городе так и не воссоздали. Театральные традиции в этот период сохраняли и приумножали замечательные режиссеры Радковский, Горячев и их коллективы.Муромский городской театр будет размещаться, как и должно было быть изначально, на базе ДК 1100-летия Мурома. Так что совсем скоро театр будет радовать зрителей своими постановками.