Возрождение театра как торжество исторической справедливости.
В этом году неравнодушных к культуре жителей региона редко радовали новостные сводки.
Весной из-за коронавируса сорвались десятки концертов и спектаклей. Летом огонь испепелил интерьеры главного зала областного драмтеатра. Следом сгорел ДК в Гусь-Хрустальном.
Давняя история
«Свет в конце тоннеля» замаячил с приходом осени. Ценители прекрасного с неподдельным удивлением узнали, что в нашей области открывают очередной репертуарный драматический театр.
- Последние месяцы принесли множество испытаний для владимирской театральной жизни, - пишет наша читательница Валентина Ковалёва. - Карантины, пожары и многомиллионные убытки. И тут проходит информация, что в Муроме открывают новый городской театр. Якобы главного режиссёра собираются привлечь из другого региона. И это на фоне того, что главный театр области сильно пострадал! Как можно объяснить появление нового и, очевидно, дорогого учреждения в районе?
Открытие городского театра в Муроме - событие знаковое, в какой-то степени его можно назвать торжеством исторической справедливости.
Театральное искусство на Муромской земле процветало ещё в дореволюционные времена. Первый раз сцена городского театра познала поступь актёрских туфель в далёком 1867 году. Зрительские овации не утихали под сводами культурного учреждения вплоть до Великой Отечественной войны.
Накануне столетнего юбилея театра в городе на Оке задумались о его возрождении. Специально для него в 1962 году построили красивое и вместительное здание, которое сейчас более известно, как ДК имени 1100-летия Мурома. Однако «реинкарнировать храм искусства» так и не удалось.
Пир духа
Для нового театра возводить ещё одно здание не стали. Он нашёл пристанище во всё том же ДК. По задумке властей, учреждение будет выполнять не только развлекательные функции, но и образовательные.
Актёры, часть из которых приехали в Муром из Рязани, будут совмещать сценическую деятельность с преподавательской. При учреждении открывают театральную школу. В неё уже объявили набор желающих развить в себе артистические навыки детей от 6 до 17 лет. Юных дарований будут учить ораторскому искусству, сценическому движению, чувству темпа и ритма, столь важному для актёров. Кроме того, ребята постигнут тайны закулисных волшебников - гримёров, освоят азы вокального и хореографического искусств, научатся цирковым номерам.
В этом году для занятий в театральной студии планируют набрать 8 детских групп. В каждой будут учиться по 12-15 юных муромлян. И самое главное, для тех, кто решит связать свою жизнь с профессией актёра или режиссёра, при театре создадут мастерскую, которая даст возможность получить профильное высшее образование.
Главным режиссёром нового Муромского городского театра станет Заслуженный деятель искусства Российской Федерации Василий Грищенко. Он приехал в нашу область из Рязани по приглашению администрации города.
Илья Морозов
Мэр города Муром Евгений Рычков:
- По сути, мы воссоздаём то, что когда-то было утрачено. Более 150 лет назад, в 1867 году, впервые в Муроме появился свой театр. Открывал его тогдашний глава города Алексей Васильевич Ермаков. С перерывами театр работал до Великой Отечественной войны. После неё театр в городе так и не воссоздали. Театральные традиции в этот период сохраняли и приумножали замечательные режиссеры Радковский, Горячев и их коллективы.
Муромский городской театр будет размещаться, как и должно было быть изначально, на базе ДК 1100-летия Мурома. Так что совсем скоро театр будет радовать зрителей своими постановками.