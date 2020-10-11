10 октября поисками 7-летнего школьника в Камешковском районе Владимирской области занимался 161 человек.

10 октября поисками 7-летнего Савелия Роговцева в Камешковском районе Владимирской области занимался 161 человек. Среди них: 55 сотрудников полиции, Тартуского учебного центра, 29 волонтёров из «Лизы Алерт» и из числа местных жителей, а также 14 сотрудников администраций района и области. Продолжают работу на территории представители МЧС, прокуратуры и следственного комитета, сообщают в спасательном отряде «Лиза Алерт».К поисковым операциям привлекались 18 единиц техники, в том числе снегоболотоход «Шерп» и две служебные собаки. Результаты двенадцатого дня поисков неутешительные. Савелий Роговцев – не найден.Если вы готовы присоединиться к поиску мальчика, то можете позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или информационным координаторам поиска: Мария Лебедь 8 (925) 311 18 80;Екатерина Мэнкс 8 (910) 091 75 82.Напомним, что ребёнок объявлен в , а уголовное дело по факту пропажи находится на личном контроле .