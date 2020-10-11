В регионе реализуется проект «Билет в будущее».

В ряде колледжей Владимирской области и детском технопарке «Кванториум-33» прошли первые профессиональные пробы федерального проекта «Билет в будущее». Мероприятия нацелены на раннюю профориентацию учащихся 6-11-х классов.Школьники региона приняли участие в профессиональных пробах по ряду компетенций «WorldSkills Russia», который состоялся в очном формате. Среди компетенций: «Дизайн интерьера», «Веб - дизайн и разработка», «Практическая биология», «Поварское дело», «Администрирование отеля», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Предпринимательство», «Парикмахерское искусство», «Технология моды», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», а также онлайн-пробы в «Дошкольном воспитании».С октября перечень направлений расширился и у школьников области появилась возможность попробовать свои силы в «Мобильной робототехнике», «Промышленном дизайне», «Лабораторном химическом анализе», «Преподавании в младших классах», «Физической культуре, спорте и фитнесе» и многих других компетенциях.В рамках знакомства с «Парикмахерским искусством» ребятам предлагается ознакомиться с инструментами и материалами, а также попробовать свои силы в создании причёски на основе накрутки волос.В «Технологии моды» участники выполняют моделирование и декорирование(кастамайзинг) одной базовой модели одежды, применяя основные приёмы дизайна и кастамайзинга на оборудовании.На «Эксплуатациии сельскохозяйственных машин» учащиеся пробуют себя в роли техника-механика. Устанавливают на двигатель трактора фильтр грубой и тонкой очистки топлива, изучают схемы подачи топлива от бака до форсунок.По словам школьников, посетивших профессиональные пробы «Билет в будущее», они остались довольны практическими занятиями. Подростки узнали об основах профессий, востребованных на рынке труда региона, а также получили необходимые навыки, которые пригодятся при дальнейшем получении профессионального образования.Напоминаем, что платформа проекта «Билет в будущее» начала работу с 15 июля. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Образование» с 2018 года. «Билет в будущее» помогает подросткам осознанно выбрать будущую профессию.Проект состоит из трех этапов: онлайн-диагностики, профориентационных мероприятий, и индивидуальных рекомендаций. Их участники получают по итогу прохождения всех стадий. В этом году часть профориентационных мероприятий пройдет в онлайн-формате.Со дня старта проекта в нём приняли участие более 3 000 тысяч школьников региона. На онлайн-платформе проекта зарегистрировались 549 родителей учащихся. Ребята прошли 10 533 тестов, а 356 детей приняли участие в практических мероприятиях проекта в формате профессиональных проб очного и онлайн формата.До 15 ноября 2020 году у школьников региона есть возможность принять участие в тестировании на платформе и практических мероприятиях проекта. Площадками для проведения таких мероприятий выступают 16 образовательных организаций, 15 колледжей и «Кванториум-33». Колледжи располагаются в Александровском районе - Александровский промышленно-правовой колледж; Вязниковском районе: Вязниковский технико-экономический колледж и Никологорский аграрно-промышленный колледж; в городе Гусь-Хрустальный - Гусь-Хрустальный технологический колледж имени Г.Ф. Чехлова; в городе Ковров: Ковровский промышленно-гуманитарный колледж и Ковровский транспортный колледж; в городе Муром - Муромский педагогический колледж, в городе Суздаль - Суздальский индустриально-гуманитарный колледж, так же в проекте задействованы 7 колледжей во Владимире.Профпробы проходят более чем по 30 компетенциям WorldSkills Russia. Среди них самые разнообразные. Начиная от «Парикмахерского искусства» до «Эксплуатации беспилотных авиационных систем», от «Эксплуатации сельскохозяйственной машин» до «Дизайна интерьера». Отобранные направления входят в перечень наиболее востребованных на областном рынке труда.Стать участником проекта может любой школьник с 6 по 11 класс. Для этого нужно зайти на сайт https://bilet.worldskills.ru/ пройти тестирование, а затем записаться на профпробу. Все тесты и онлайн-курсы проходят в игровом формате. Каждый участник сможет сам определить – что выбрать и сколько этапов пройти.