Алсу рассказала подписчикам, что ее сердечная рана еще болит.

Алсу рассказала подписчикам, что ее сердечная рана еще болит.Громом среди ясного неба стал развод всенародной любимицы, певицы Алсу. Она сообщила об этом решении своим поклонникам в мае 2024 года. Все лето публика горячо обсуждала причины развода, а также личную жизнь артистки и ее семьи.Народ пришел к выводу, что Ян Абрамов оказался неверен своей супруге. Эту догадку подтвердила и телеведущая Лера Кудрявцева, которая назвала разлучницей модель и экс-подругу рэпера Тимати Анастасию Решетову. Последняя в свою очередь публиковала фото в соцсети, на которых демонстрировала дорогие подарки от тайного поклонника и обручальное кольцо.Позже Алсу и сама намекнула, что без девушки в этой истории не обошлось. Однако певица все это время держалась очень стойко. Поклонники даже заметили, что трагическая ситуация в семье подействовала на исполнительницу положительно. Она стала больше выходить в свет, улыбаться и общаться с прессой. Да и вплотную занялась своей карьерой. Многие в Сети, кстати, предполагали, что из-за новой песни и пиара и было подано заявление на развод.Скоро Алсу выступит с сольным концертом, к которому тщательно готовится. Она начала появляться на частных мероприятиях, где радует гостей своими старыми хитами. Но и новые песни не за горами. Одну певица уже представила публике.Теперь же Алсу призналась фанатам, что все-таки не так легко перенесла семейный разрыв, как это могло показаться со стороны. Она рассказала, что страдает после развода с Яном Абрамовым и только ее творчество и любовь зрителей помогает ей легче пережить боль."Любовь и поддержка моего зрителя помогает моим ранам зажить быстрее. Спасибо вам большое за то, что вы есть", – написала победительница "Евровидение-2000" в соцсети.