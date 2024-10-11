Виктория Боня поделилась воспоминаниями о знакомстве с известным рэпером Пи Дидди (P. Diddy), чье настоящее имя – Шон Комбс. На фоне недавних обвинений в его адрес история российской звезды заиграла новыми красками.

Виктория Боня поделилась воспоминаниями о знакомстве с известным рэпером Пи Дидди (P. Diddy), чье настоящее имя – Шон Комбс. На фоне недавних обвинений в его адрес история российской звезды заиграла новыми красками.Боня вспомнила, как впервые встретила Комбса 20 лет назад в Майами. В то время она была его ярым поклонником и рассказала об этом своему другу, который имел личные связи с рэпером. Этот приятель пригласил Боню на ужин в знаменитый ресторан, где собирались звезды шоу-бизнеса, включая Комбса.Когда Виктория пришла в ресторан, она увидела рэпера в VIP-комнате, окруженного большой компанией. Она наслаждалась атмосферой, танцуя и веселясь, но вскоре произошел инцидент, который ее сильно напугал. На парковке разгорелся конфликт между Дидди и мужчиной, который стоял рядом со своей девушкой. Ситуация накалилась, и Боня, вспомнив о репутации рэпера, быстро вернулась в клуб.После этого инцидента, когда Виктория вернулась в Москву, она узнала, что Дидди интересовался ею и просил перезвонить. Однако судьба предоставила ей еще одну возможность встретиться с ним.В 2003 году Боня снова столкнулась с рэпером во время отдыха в Сен-Тропе. Она заметила его в автомобиле и, когда он окликнул ее, ее подруга внезапно ускорила машину и уехала. Виктория осталась в замешательстве и не решилась выйти к нему. "Я гордая девушка и ответила, что никуда не пойду", — призналась она. Теперь Боня считает, что "бог снова отвел" ее от этой встречи.Тем временем вокруг Дидди разгорается скандал: его мать и дочери сталкиваются с жестокими нападками со стороны общественности перед судебным заседанием. 84-летняя Дженис Смэлл Комбс пришла поддержать своих внучек и столкнулась с оскорблениями от прохожих, которые называли ее сына "монстром".