Алла-Виктория Киркорова хулиганит в Сети.

Алла-Виктория Киркорова "хулиганит" в Сети.Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория стала активно пользоваться соцсетями. Поклонники певца уже видели ее ролики, где она пародирует своего отца. Тогда многие осудили девочку, назвав такое неуважительное отношение к своему отцу неприемлемым. Однако сам поп-король не видит ничего страшного в новом увлечении наследницы и считает, что она просто хулиганит в силу своего возраста и это пройдет после подросткового периода.Тем временем, Алла Виктория развивает свой телеграм-канал, где у нее уже 5 тысяч подписчиков. И девочка не теряет времени даром – уже начала зарабатывать на рекламе. По данным СМИ, расценки пока еще детские, но позже дочь поп-короля обещала поднять ставки.К слову, многие в Сети опять осудили желание девочки высмеивать собственного отца за деньги. Ведь ее канал строится в основном на развлекательном контенте, где Алла-Виктория пародирует Киркорова. Девочка же не видит в этом нечего плохого, ведь Филипп Бедросович ее родной отец, а не посторонний человек. Она уверена, что он всегда поймет ее и не станет обижаться.Кстати, несмотря на юный возраст, звездная наследница избирательно подходит к выбору рекламодателей. Она без сомнения отказывает в работе по бартеру и не сотрудничает с казино и биржами. Также девочка отсеивает явные мошеннические предложения.