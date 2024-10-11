Попробуйте приготовить роллы дома по этому рецепту.

Попробуйте приготовить роллы дома по этому рецепту.Домашние роллы – это отличный способ удивить гостей или порадовать себя вкусным блюдом японской кухни. Вот простой рецепт:ИнгредиентыРис для суши – 250 гВода – 250 млРисовый уксус – 3 столовые ложкиСахар – 1 столовая ложкаСоль – 1 чайная ложкаНори (лист водоросли) – 4 листаКреветки – 100 гОгурец – 1 шт.Авокадо – 1 шт.Красная рыба (лосось, форель) – 100 гИмбирь – для подачиВасаби – для подачиСоевый соус – для подачиПриготовлениеРис: Промойте рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Затем положите рис в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 10-15 минут.Маринад для риса: Пока рис варится, смешайте рисовый уксус, сахар и соль в небольшой миске. Когда рис будет готов, выложите его в широкую миску, добавьте маринад и аккуратно перемешайте. Дайте рису остыть.Начинка: Очистите креветки и отварите их в течение 2-3 минут. Огурец и авокадо нарежьте длинными полосками. Красную рыбу нарежьте тонкими ломтиками.Ролл: Расстелите лист нори на бамбуковом коврике для суши. Смоченными в воде руками распределите рис по поверхности нори, оставив свободной край длиной около 1 см. По центру выложите полоски огурца, авокадо и креветки. Сверху положите ломтики рыбы.Скручивание: Плотно сверните ролл с помощью коврика, начиная с конца, на котором лежит рис. Затем разрежьте ролл на 6-8 частей.Подача: Подавайте роллы с имбирем, васаби и соевым соусом.