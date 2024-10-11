Попробуйте приготовить роллы дома по этому рецепту.
Попробуйте приготовить роллы дома по этому рецепту.
Домашние роллы – это отличный способ удивить гостей или порадовать себя вкусным блюдом японской кухни. Вот простой рецепт:
Ингредиенты
Рис для суши – 250 г
Вода – 250 мл
Рисовый уксус – 3 столовые ложки
Сахар – 1 столовая ложка
Соль – 1 чайная ложка
Нори (лист водоросли) – 4 листа
Креветки – 100 г
Огурец – 1 шт.
Авокадо – 1 шт.
Красная рыба (лосось, форель) – 100 г
Имбирь – для подачи
Васаби – для подачи
Соевый соус – для подачи
Приготовление
Рис: Промойте рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Затем положите рис в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 10-15 минут.
Маринад для риса: Пока рис варится, смешайте рисовый уксус, сахар и соль в небольшой миске. Когда рис будет готов, выложите его в широкую миску, добавьте маринад и аккуратно перемешайте. Дайте рису остыть.
Начинка: Очистите креветки и отварите их в течение 2-3 минут. Огурец и авокадо нарежьте длинными полосками. Красную рыбу нарежьте тонкими ломтиками.
Ролл: Расстелите лист нори на бамбуковом коврике для суши. Смоченными в воде руками распределите рис по поверхности нори, оставив свободной край длиной около 1 см. По центру выложите полоски огурца, авокадо и креветки. Сверху положите ломтики рыбы.
Скручивание: Плотно сверните ролл с помощью коврика, начиная с конца, на котором лежит рис. Затем разрежьте ролл на 6-8 частей.
Подача: Подавайте роллы с имбирем, васаби и соевым соусом.