В ГМИИ им. Пушкина открылась выставка Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века.

Идея проекта — проследить эволюцию жанра голландского натюрморта на протяжении целого столетия. Выставка построена таким образом, чтобы изучить типологию, эволюцию и особенности жанра натюрморт. Чем поражает получившаяся живописная энциклопедия — разбирался корреспондент МК.Натюрморт как самостоятельный жанр сформировался лишь в XVII веке. Само слово — французское, и появилось оно позже, чем сами картины, — в эпоху Просвещения. В Нидерландах же для обозначения таких работ использовалось слово stilleven — неподвижная жизнь. Архивы и каталоги того времени сохранили еще несколько жанровых определений: ваза с цветами, фрукты, охотничьи трофеи и атрибуты мирской суеты. Все эти темы представлены в самой экспозиции.Выставка начинается с зала, в котором представлены работы Франса Снейдерса и его последователей. В начале XVII века они, как и Рубенс, творят на заказ: их охотничьи натюрморты и зарисовки из мясных лавок особенно симпатичны зажиточным бюргерам. Новый класс богачей стремится поэтизировать и увековечить свой жизненный уклад (одна из подтем — это лавки, рынки, кладовые) и приблизиться к миру аристократии (поэтому бюргеров интересует тема охоты — традиционно дворянского увлечения).Большие картины Снейдерса удивляют своей анатомической детальностью. Мясные и рыбные туши, звери, битая дичь. Изображая бытность средневековых лавок, художник с особым вниманием относится к привычным для эпохи и чуждым современному зрителю деталям.Снейдерс не любил рисовать на своих полотнах людей, часто приглашал к работе других художников. Люди на его картинах смотрятся пришельцами из другого мира, а про их внутренний мир больше говорят разложенные на столах внутренности. Позднее из такого интереса к животному началу сформируется жанр охотничьего натюрморта, его признанным мастером станет ученик Снейдерса — Ян Фейт.В своих картинах художники Фландрии проявляют себя как мастера колористики, композиции и знатоки языка средневековой схоластики: свои работы они наделяют особым образным содержанием. Куратор выставки, Вадим Садков, рассказывает, что трактовке символов натюрморта предписана целая система:— В эпоху маньеризма и барокко сложился тип такой эмблематической литературы, когда издавались книги с гравированными таблицами, так называемыми эмблематами. Различные предметы в них имели свою интерпретацию, причем интерпретация давалась на трех уровнях: доступный самому широкому кругу читателей — морально-назидательный соседствует с любовно-эротическим и философско-теологическим, который доступен только людям, окончившим университет. Причем один и тот же символ в этих контекстах мог иметь разные значения, зачастую — диаметрально противоположные.Но творческое наследие фламандцев не исчерпывается картинами с трофеями: Снейдерса и его последователей ценят и за обращение к темам застольных натюрмортов. Иначе — накрытых столов. Картины передают не только радость богатой жизни (если фрукты, то непременно красочные), но и заставляют задуматься о том, что жизнь, как и свежесть, — быстротечна. Главное для художников — это апофеоз живой природы, передать его позволяют и эксперименты с композицией, фактурой и темой.непременном увядании напоминают и реалистичные цветочные натюрморты. Основоположником жанра цветов в вазе считают Яна Брейгеля-Бархатного — именно он начал писать камерные, тщательно выписанные и притом изящные букеты, комбинируя бутоны, что зацветали в разное время года.Ян Давидс де Хем и его последователи меняют стилистику тем — начинают создавать натюрморты с бытовыми предметами. Отдельно развивается жанр роскошного натюрморта, на котором помпезность композиции соединяется с живописным мастерством. Из изображений земной жизни все чаще кристаллизуется тема суеты сует — художники говорят о вечном и через предметы, знакомые зрителям, осмысляют неизбежность смерти. Venitas (ученый натюрморт) стал одним из популярных жанров в европейской культуре. Фламандцы послужили для эпохи барокко источником творческих идей — фламандские натюрморты повлияли в том числе и на Караваджо.Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева считает, что нынешний год стал для Пушкинского годом натюрмортов и архитектуры, сотрудничества с коллегами из регионов: в своей новой выставке Пушкинский собрал работы из Эрмитажа, а также музеев Саратова, Серпухова, Тюмени, Казани, Ульяновска.