Российская картина Мой дикий друг, участвовавшая в конкурсной программе 36-го Международного кинофестиваля для детей и молодежи ICFF в Исфахане (Иран) удостоена двух наград смотра, передает Роскино.

Сообщается, что лента получила приз Молодого жюри за лучший фильм и приз организации CIFEJ — Международного центра кино для детей и юношества.Международный фестиваль для детей и молодежи в Исфахане проходил с 5 по 10 октября. Российская лента Мой дикий друг была отобрана из перечня фильмов, представленных для рассмотрения организаторам смотра.Приятно получить приз CIFEJ и приз от Молодого жюри, поскольку наш фильм адресован именно молодежи. Кино на универсальном языке передает важные смыслы. Я очень рада, что мы смогли передать ценности, заложенные в книге Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц, которая во многом вдохновила на создание картины. Это фильм о преданности, доброте, дружбе, смелости, и я рада, что он понятен и интересен международной аудитории фестиваля, — поделилась режиссер картины Анна Курбатова.