В главных или эпизодических ролях Людмила Гурченко появилась более чем в 120 картинах. На экране актриса играла людей самых разных профессий. Давайте вспомним самые известные ее ленты!

В главных или эпизодических ролях Людмила Гурченко появилась более чем в 120 картинах. На экране актриса играла людей самых разных профессий. Давайте вспомним самые известные ее ленты!1. В этой картине актриса играет директора подмосковной текстильной фабрики.А – "Старые стены";Б – "Рецепт ее молодости";В – "Шурочка".2. В этом фильме актриса воплотила массовика-затейника в городе-курорте.А – "Отпуск за свой счет";Б – "Пять вечеров";В – "Моя морячка".3. Здесь Гурченко стала на экране членом завкома, профсоюзной активисткой.А – "Двадцать дней без войны";Б – "Старые клячи";В – "Красавец-мужчина".4. Актриса здесь предстала в образе продавщицы музыкального магазина.А – "Девушка с гитарой";Б – "Девушка без адреса";В – "Я шагаю по Москве".5. Владелицей шляпного салона Гурченко была в этой ленте.А – "Волшебный фонарь";Б – "Соломенная шляпка";В – "Цирк зажигает огни".6. Официантку привокзального ресторана Людмила Марковна сыграла в этой картине.А – "Вокзал для двоих";Б – "Рабочий поселок";В – "Балтийское небо".7. Сотрудницу отдела кадров леспромхоза Гуренко играла и это лирической комедии.А – "Любовь и голуби".Б – "Сибириада";В – "Наша дача".ОТВЕТЫ1 – А – "Старые стены";2 – В – "Моя морячка";3 – Б – "Старые клячи";4 – А – "Девушка с гитарой";5 -Б -"Соломенная шляпка";6 – А – "Вокзал для двоих";7 – А – "Любовь и голуби".