В главных или эпизодических ролях Людмила Гурченко появилась более чем в 120 картинах. На экране актриса играла людей самых разных профессий. Давайте вспомним самые известные ее ленты!
В главных или эпизодических ролях Людмила Гурченко появилась более чем в 120 картинах. На экране актриса играла людей самых разных профессий. Давайте вспомним самые известные ее ленты!
1. В этой картине актриса играет директора подмосковной текстильной фабрики.
А – "Старые стены";
Б – "Рецепт ее молодости";
В – "Шурочка".
2. В этом фильме актриса воплотила массовика-затейника в городе-курорте.
А – "Отпуск за свой счет";
Б – "Пять вечеров";
В – "Моя морячка".
3. Здесь Гурченко стала на экране членом завкома, профсоюзной активисткой.
А – "Двадцать дней без войны";
Б – "Старые клячи";
В – "Красавец-мужчина".
4. Актриса здесь предстала в образе продавщицы музыкального магазина.
А – "Девушка с гитарой";
Б – "Девушка без адреса";
В – "Я шагаю по Москве".
5. Владелицей шляпного салона Гурченко была в этой ленте.
А – "Волшебный фонарь";
Б – "Соломенная шляпка";
В – "Цирк зажигает огни".
6. Официантку привокзального ресторана Людмила Марковна сыграла в этой картине.
А – "Вокзал для двоих";
Б – "Рабочий поселок";
В – "Балтийское небо".
7. Сотрудницу отдела кадров леспромхоза Гуренко играла и это лирической комедии.
А – "Любовь и голуби".
Б – "Сибириада";
В – "Наша дача".
ОТВЕТЫ
1 – А – "Старые стены";
2 – В – "Моя морячка";
3 – Б – "Старые клячи";
4 – А – "Девушка с гитарой";
5 -
Б -"Соломенная шляпка";
6 – А – "Вокзал для двоих";
7 – А – "Любовь и голуби".