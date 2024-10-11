Знаменитый московский Дом на набережной весь в мемориальных досках. Сегодня днем появилась еще одна. На ней выбито: "Семнадцать мгновений весны, Петровка, 38. Майор Вихрь, ТАСС уполномочен заявить".

Это название популярных произведений жившего в доме писателя Юлиана Семенова, чье изображение на памятной доске.В последние годы об основателе документально-художественного детективного жанра вновь вспомнили. И не только добрым словом. Переиздаются произведения Семенова, появляются книги о нем. Еще бы, ведь Семенов - законный отец Штирлица, самого известного, пусть и вымышленного, разведчика Советского Союза и России.