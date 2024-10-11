Правоохранительные органы начали расследование по фактам ложных доносов.

В Камешковском районе Владимирской области завершились проверки школ, которые были эвакуированы из-за ложных сообщений о минировании. Взрывных устройств не обнаружили. Учащиеся с педагогами вернулись в классы.Правоохранительные органы начали расследование по фактам ложных доносов, виновным может грозить уголовная ответственность. Эвакуация произошла утром после получения сообщений на электронную почту.Напомним, ранее мы писали, что