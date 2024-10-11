Этот рецепт поможет вам быстро приготовить закуску к чаю.
Этот рецепт поможет вам быстро приготовить закуску к чаю.
Самый простой рецепт выпечки – это печенье из песочного теста. Оно получается вкусным и готовится очень быстро.
Ингредиенты
Мука – 2 стакана
Сахар – 1/2 стакана
Сливочное масло – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Соль – щепотка
Разрыхлитель – 1 чайная ложка
Ванильный экстракт – 1 чайная ложка
Приготовление
Смешивание сухих ингредиентов: В большой миске смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель.
Добавление масла: Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и перемешайте руками, пока смесь не станет похожа на крошку.
Добавление яйца и ванильного экстракта: Взбейте яйцо вилкой и добавьте его в миску вместе с ванильным экстрактом.
Замешивание теста: Быстро замесите тесто руками, пока оно не станет гладким и однородным.
Формирование печенья: Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины около 0,5 см. Используя формочки для печенья, вырежьте фигурки и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпечка: Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте печенье около 10-15 минут, пока оно не станет золотистым.
Охлаждение: Достаньте печенье из духовки и дайте ему остыть на противне в течение нескольких минут, затем переложите на решетку для полного остывания.
Печенье готово! Можно украсить его сахарной пудрой или глазурью по желанию.