Эксперты одного из популярных сервисов по трудоустройству обнародовали результаты исследования среди россиян, в ходе которого у участников спросили об их карьерных и других планах на ..

Эксперты одного из популярных сервисов по трудоустройству обнародовали результаты исследования среди россиян, в ходе которого у участников спросили об их карьерных и других планах на новый год. В нём приняли участие свыше пяти тысяч человек.Выяснилось, что в 2021% году 43% опрошенных намерены сменить место работы. При этом около 20% хотят найти подработку. Ещё 18% планируют начать копить деньги, а другие 14% хотят приобрести машину или квартиру. 11% респондентов заявили о планах отправиться в путешествие, передаёт телеканал "".