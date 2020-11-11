Испытания российской вакцины от коронавируса Спутник V доказали ее эффективность. О результатах последней фазы исследований препарата рассказали в научном центре имени Гамалеи и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доказали ее эффективность. О результатах последней фазы исследований препарата рассказали в научном центре имени Гамалеи и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).В третьем этапе испытаний участвуют 40 тысяч человек. Исследователи оценили эффективность препарата среди 16 тысяч добровольцев. Анализ проведен через 21 день после получения ими первой дозы вакцины или плацебо.В анализ включили 20 подтвержденных случаев заболевания. Их выявили в группе плацебо и тех, кто получил настоящий препарат. Исследователи определили, что эффективность вакцины составила 92%.Полученные данные опубликуют в ведущих научных медицинских изданиях после экспертной оценки. Затем центр Гамалеи предоставит доступ к полному отчету об эффективности вакцины.В России на 11 ноября первую дозу вакцины получили 20 тысяч добровольцев, первую и вторую – 16 тысяч. Прежде всех препарат начали получать врачи и другие группы риска. Наблюдение за ними доказало более 90% эффективности "Спутника V"."Использование вакцины и результаты клинических исследований показывают, что это эффективное средство для остановки распространения коронавирусной инфекции, профилактики заболеваемости, и именно такой путь наиболее успешный для победы над пандемией", – отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко.Публикация промежуточных итогов испытаний позволит начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса в течение ближайших недель, рассказал руководитель научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Наращивание производства вакцины переломит ситуацию с пандемией и снизит заболеваемость сначала в России, затем в мире, убежден он.Вакцина "Спутник V" основана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Ее эффективность подтвердили более 250 научных исследований и 75 международных публикаций. Использование аденовирусов человека позволяет выработать более сильный и долгосрочный иммунитет."Аденовирусные векторы – это генетически модифицированные вирусы обыкновенной простуды, которые не способны размножаться в человеческом организме. При использовании вакцины "Спутник V" в организм не попадает сам коронавирус, вакцина содержит лишь генетическую информацию части его внешней белковой оболочки – так называемых "шипов", которые образуют "корону", что полностью исключает возможность заражения", – объяснил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована 11 августа. Помимо России, третья фаза испытаний ведется в Белоруссии, Венесуэле, Объединенных Арабских Эмиратах. Вторая и третья продолжаются в Индии. Заявки на приобретение российского препарата поступили из 50 стран с население более 1,2 миллиарда человек.