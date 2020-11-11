“Лада” протаранила остановку. Авария произошла в первой половине дня на Студеной горе. Фото с места аварии появились в соцсетях. Как говорят очевидцы, за рулём сидела молодая девушка,

“Лада” протаранила остановку. Авария произошла в первой половине дня на Студеной горе. Фото с места аварии появились в соцсетях. Как говорят очевидцы, за рулём сидела молодая девушка, она двигалась со стороны улицы Большой Московской. Как “Лада” могла влететь в остановку на противоположной стороне – горожане не понимают, ведь автомобиль ехал в гору. Так вылететь невозможно,