Президент Александр Лукашенко хочет показать, что держит ситуацию в Белоруссии под контролем. Лидер независимых профсоюзов Александр Ярошук считает, что политику не удастся задушить протестные настроения.

Президент Александр Лукашенко хочет показать, что держит ситуацию в Белоруссии под контролем. Лидер независимых профсоюзов Александр Ярошук считает, что политику не удастся задушить протестные настроения.В минувший вторник Александр Лукашенко встретился с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой. В ходе беседы глава государства пригрозил закрыть все частные предприятия, которые до конца 2020 года не создадут профсоюз.Эксперт Александр Ярошук усомнился в том, что указания президента будут исполнены. По его мнению, встреча была организована с одной целью – показать, что в Белоруссии нет политического кризиса, а власти по-прежнему решают якобы важные задачи.Лидер независимых профсоюзов порекомендовал Лукашенко готовить план побега. Авторитет политика с каждым днем тает, и такие угрозы только вызовут большее раздражение у белорусов. "Завтра мы увидим стремительный отток из профсоюзов", – дал прогноз эксперт.Ярошук добавил, что у президента нет ни одного выигрышного хода. Любые действия только ухудшают его положение. В конце концов его политический режим рухнет, а белорусы наконец станут свободным народом, сообщает "Белорусский партизан".Ранее к главе Белоруссии обратилась оппозиционер Светлана Тихановская. Она заявила, что Александру Лукашенко не удастся восстановить свой авторитет и вернуть страну к прежнему состоянию. По ее словам, власти постепенно закапывают себя в преступлениях и долгах.