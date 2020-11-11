Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов заявил, что неизвестные похитили его и отвезли на пустырь. Злоумышленники угрожали ему ножом. По словам Анистратова, ..

Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов заявил, что неизвестные похитили его и отвезли на пустырь. Злоумышленники угрожали ему ножом.По словам Анистратова, преступники забрались к нему в машину, а когда тот сел за руль – связали его и увезли. В безлюдном месте между ними состоялся разговор, детали которого чиновник раскрывать не стал. После этого, по словам депутата, похитители сели в его автомобиль и уехали, передаёт телеканал "".