Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в среду на форуме Сильные идеи для нового времени. Градоначальник прокомментировал ситуацию с коронавирусом в городе.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в среду на форуме "Сильные идеи для нового времени". Градоначальник прокомментировал ситуацию с коронавирусом в городе.Мэр столицы рассказал, что решение о введении дополнительных ограничений будет принято в ближайшие две-три недели. Сергей Собянин отметил, что меры коснутся экономики и бизнеса настолько минимально, насколько возможно.По словам градоначальника, объем заболеваемости COVID-19 в Москве осенью такой же, как весной. Столичная система здравоохранения справляется с нагрузкой и даже работает на опережение, сообщает РИА Новости.власти объявили в минувший вторник. Студентов городских колледжей и вузов переведут на дистанционный режим обучения. Транспортные карты учащихся на время заблокируют.Работа столичных развлекательных заведений – дискотек, баров, клубов, ресторанов – будет ограничена в ночной период. В период с 23:00 до 6:00 им будет запрещено обслуживать клиентов.За прошедший день заразились 4 477 граждан. За весь период опасную инфекцию подхватили 485 545 человек. Выздоровели 350 746 жителей, умерли 3 857 москвичей.