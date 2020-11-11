11 ноября в возрасте 83 лет ушел из жизни глава региональной национально-культурной автономии немцев Тюменской области Артур Христель, передает . О том, что стало причиной его ухода из жизни, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/11-11-2020-umer-glava-nemeckoj-avtonomii-tyumenskoj-oblasti.html" target="_blank">Умер глава немецкой автономии Тюменской области</a> - 11 ноября в возрасте 83 лет ушел из жизни глава региональной национально-культурной автономии немцев Тюменской области Артур Христель, передает . О том, что стало причиной его ухода из жизни, ..
[url=https://33live.ru/novosti/11-11-2020-umer-glava-nemeckoj-avtonomii-tyumenskoj-oblasti.html]Умер глава немецкой автономии Тюменской области[/url] - 11 ноября в возрасте 83 лет ушел из жизни глава региональной национально-культурной автономии немцев Тюменской области Артур Христель, передает . О том, что стало причиной его ухода из жизни, ..