11 ноября в возрасте 83 лет ушел из жизни глава региональной национально-культурной автономии немцев Тюменской области Артур Христель, передает . О том, что стало причиной его ухода из жизни, ..

11 ноября в возрасте 83 лет ушел из жизни глава региональной национально-культурной автономии немцев Тюменской области Артур Христель, передает . О том, что стало причиной его ухода из жизни, не говорится. В региональном правительстве выразили соболезнования родным и близким общественного деятеля.