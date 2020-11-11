В Красноярске в возрасте 95 лет ушел из жизни самый старый десантник в России Георгий Ивкин, передает . Сами Воздушно-десантные войска, в которых он служил, были на пять лет младше участника ..

В Красноярске в возрасте 95 лет ушел из жизни самый старый десантник в России Георгий Ивкин, передает . Сами Воздушно-десантные войска, в которых он служил, были на пять лет младше участника Великой Отечественной войны. Имя Ивкино было увековечено в Книге рекордов России в качестве старейшего ветерана войск в нашей стране.