Объявлена конкурсная программа "Телемании – 2021".На “Телеманию – 2021” пришло более 550 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Челябинска, Краснодара, Калининграда, Тамбова, Ростова-на-Дону, Брянска, Казани, Крыма, а также Беларуси, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и пр. В конкурс попали лучшие из лучших.Победителей определит жюри во главе с его Президентом Дмитрием Дибровым, журналистом, шоуменом, телеведущим, продюсером и режиссёром.В состав Профессионального жюри "Телемании – 2021" вошли:Юрий Быков, режиссер ("Метод", "Дурак", "Завод" и пр.)Андрей Ульянин, директор по контенту SHOT TVДавид Шнейдеров, режиссёр, теле– и радиоведущий, киножурналистАлексей Лихницкий, продюсерВлад Аганов, радиоведущий, продюсер, сооснователь издательства подкастов KULTBAZAДмитрий Якунин, Исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России, продюсерНина Ромодановская, главный редактор интернет-портала ПрофиСинема, доцент ВГИКМария Поддубная, актрисаДмитрий Заслуев, заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио (IATR), государственный советник Российской Федерации, заслуженный работник культурыРимма Моисеева, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД)Молодежное жюри "Телемании – 2021" представлено студентами Института кино и телевидения (ГИТР).Победители будут объявлены в рамках Церемонии закрытия Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов "Телемания" в концертном зале "Останкино" во Всемирный день телевидения 21 ноября 2021.Телемания Junior"ID-PROJECT | Вокруг Новокузнецка. Выпуск 1", реж. Татьяна Пархачёва (МАУ ДО Детско-юношеский центр "Орион", студия молодёжной тележурналистики "ID-MEDIA")"liberté dans l’art", реж. Виктория Григорьева (АНОО "Гуманитарная школа" г. Дедовска Истринского района Московской области)"Постмодернизм в кинематографе", реж. Арина Воронина (Школа ГБОУ № 1793)"Смотри, чтобы я тебя услышал", реж. Владимир Данилов (Медиацентр "Три кита", МОУ Гимназия Сертолово)"Экспедиция на зимний берег Белого моря", реж. Алина Каргополова (Студия "В Связке-Юниор", телеканал "Регион 29")"Way down we go", реж. Алиса Полунина (ГБОУ школа № 1637)Телемания Individual"S[QUARE]D", реж. Елена Гудкова"Авако", реж. Ксения Пчелинцева"Хорошая девочка Лида", реж. Антон Елисеев"Зарница", реж. Алена Шевченко"Сестра", реж. Алина Доценко"После нас", реж. Инна Цгоева"Как разжечь потухший огонь", реж. Сергей ФилатовТелемания Professional"Бред", реж. Ждан Тихонов (Краснодарский государственный университет культуры и искусств)"Гоголь-Моголь", реж. Александр Котт (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)"Особенные", реж. Роман Померанцев (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)"Подводная война на Балтике. М-96", реж. Сергей Мерзляков, Сергей Нейлау (Институт кино и телевидения (ГИТР)Телемания, основной конкурсЛучший репортаж"Неправильные", автор Инесса Хачатрян (Институт кино и телевидения (ГИТР)"Тик-ток головного мозга", автор Маргарита Орловская (Институт кино и телевидения (ГИТР)"Война и мир на улице Рубинштейна", автор Надежда Подберезных (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)Лучший документальный фильм"Наследие предков", реж. Аманат Рахманова (Кыргызско-Турецкий университет «Манас»)"Без тормозов", реж. Сергей Рахамимов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)"Жизнь вечная", реж. Анна Бондарь (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)"Родченко", реж. Иван Батурин (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)"В поиске", реж. Вероника Рубцова (Институт кино и телевидения (ГИТР)"В эту страну"…, реж. Дарья Фирсова (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)Лучший игровой короткометражный фильм"Cop", реж. Роман Синицын (Высшая школа режиссёров и сценаристов)"Скользкая дорога", реж. Гульнара Айтмаматова (Кыргызско-Турецкий университет "Манас")"Берега", реж. Есения Антипина (Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой)"Обуза", реж. Манзарали Шерали (Таджикский государственный институт искусств имени М. Турсунзаде)"Убийца", реж. Виктор Салимьянов (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)Лучший web-проект / телевизионная программа"Факультет по обмену. Медик vs Философ", авторы Наталья Безрукова, Ольга Плешко, Арина Родионова (Новосибирский государственный университет)"Чёрное зеркало", автор Анастасия Суковская (Институт кино и телевидения (ГИТР)"Радио и война", автор Маргарита Карпюк (Институт кино и телевидения (ГИТР)Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)"Milliseconds", реж. Дарья Анастюк (Институт кино и телевидения (ГИТР)"Тик-так", реж. Максим Емельянов (Липецкий государственный технический университет)"Дан Вирлан", реж. Даниил Демичев (Институт кино и телевидения (ГИТР)Лучшая работа режиссёра"Тик-так", реж. Максим Емельянов (Липецкий государственный технический университет)"Берега", реж. Есения Антипина (Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой)"Милюта", реж. Даниил Демичев (Институт кино и телевидения (ГИТР)"Без тормозов", реж. Сергей Рахамимов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)Лучшая работа журналиста / репортёраМаргарита Орловская ("Тик-ток головного мозга", Институт кино и телевидения (ГИТР)Анастасия Суковская ("Чёрное зеркало", Институт кино и телевидения (ГИТР)Надежда Подберезных ("Война и мир на улице Рубинштейна", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)Лучшая операторская работаЕсения Антипина ("Берега", Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой)Елизавета Волошина ("Жизнь вечная", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)Семён Кретов ("Последний танец", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)Эржан Аракеев ("Человек-вселенная", Университет Центральной Азии)Лучшая работа звукорежиссёраДарья Чекулаева ("С определенным местом жительства", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)Андрей Егоров ("Берега", Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой)Николай Александров ("Милюта", Институт кино и телевидения (ГИТР)Лучшая работа художникаВсеволод Булавкин ("Seva kills the coronavirus", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)Андрей Зашихин ("The Way", Уральский государственный архитектурно-художественный университет)Наталья Потемкина ("Fire Granny – Девки пляшут", Школа дизайна НИУ ВШЭ)Анастасия Мяделец ("Нелюбовь", Российский институт театрального искусства – ГИТИС)Лучший сценарийЛеонид Никифоров ("Бессонница", Институт кино и телевидения (ГИТР)Иван Батурин ("Родченко", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)Манзарали Шерали, Некруз Джалилиён ("Обуза", Таджикский государственный институт искусств имени М. Турсунзаде)Дина Семыкина ("В последний путь", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)Владислав Кутузов и Мирослав Станкович ("Убийца", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)Лучшая работа продюсераЛилия Логинова ("Тик-ток головного мозга", Институт кино и телевидения (ГИТР)Сергей Мельников ("Убийца", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)Виктория Чернова ("В последний путь", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов "Телемания" учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). 