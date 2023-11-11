Астрофизики предупредили, что жителей Владимирской области снова ожидает сильная магнитная буря. И...

Астрофизики предупредили, что жителей Владимирской области снова ожидает сильная магнитная буря.И касается это не только владимирцев, но и всей нашей необъятной страны. Дело в том, что 10 ноября на Солнце произошел выброс плазмы. Это место, как объясняют учёные, находится на среднем меридиане светила, поэтому направлен в сторону Земли.«… Основная масса солнечной плазмы с большой долей вероятности нанесет удар по Земле.Можно сказать, нас ждет лобовое столкновение СМЕ», — сообщает AstroAlert | Наблюдательная астрономия.Нашей Земли выброс достигнет через двое суток, то есть - 12 ноября.Отмечается, что мощность магнитной бури будет не так велика, как это фиксировалось 3 ноября. Тогда прибытие солнечного ветра на Землю вызвало яркие полярные сияния (с 5-го на 6-е ноября).По прогнозам ученых, новый выброс корональной массы, прибыв на Землю, вызовет сияния до средних широт северного полушария.Вечером 11 ноября мощность возмущений составит 4 балла. Специалисты говорят об этом, как о "возбужденной магнитосфере".Вероятность сильной магнитной бури составит 35%, а магнитного шторма – 20%.В воскресенье (12 ноября) «вспышки Солнца» достигнут своего пика – по данным экспертов, их мощность увеличится до 5 баллов.Фото: https://tesis.xras.ru/forecast_activity.htmlЭто интересно!В сентябре 2023 года количество магнитных бурь превысило их число за весь летний период. А "исключительно сильная магнитная буря", одна из наиболее мощных за последние несколько лет, была зафиксирована 5 ноября 2023 года. Следующие прогнозируются в самом конце ноября.Во время геомагнитных возмущений поля Земли многие люди испытывают недомогание и головные боли.Чтобы защититься от негативного влияния магнитной бури, следует быть особенно внимательным к своему здоровью.Фото: pxfuel.com