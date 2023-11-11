Материалы, необходимые для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови, должны быть в полном объеме произведены и поставлены до 1 декабря. Такое поручение правительству дал

Материалы, необходимые для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови, должны быть в полном объеме произведены и поставлены до 1 декабря. Такое поручение правительству дал Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Минздрава области. Реализацией распоряжения займется Минпромторг. Ранее стало известно, что за борьбу с диабетом 33-ий регион получит более 90 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на