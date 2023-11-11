На что чаще всего жалуются жители Владимирской области в Банк России? В январе-сентябре 2023 года...

На что чаще всего жалуются жители Владимирской области в Банк России?В январе-сентябре 2023 года жители Владимирской области обращались в Банк России 1 329 раз. Это на одну пятую меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Более четверти всех обращений (177) касалась самого массового сегмента — потребительского кредитования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 9%.В январе-сентябре 2023 года число вопросов у автовладельцев по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности сократилось в 3,4 раза (до 92 обращений), а число жалоб на неверное применение КБМ при заключении договора ОСАГО – в 4,5 раза (до 52).На заметку:При этом число недовольств на ипотечное кредитование возросло с 39 до 48. Владимирцев привели в замешательство выросшие процентные ставки, уточняют в пресс-служба отделения Владимир Банка России.Впервые за долгое время резко сократилось число обращений по страховому рынку, до 161 единицы, что в 2,2 раза меньше, чем за три квартала 2022 года.Важно:Количество жалоб на микрофинансовые организации уменьшилось на четверть, до 192 единиц.Стало меньше и обращений на взимание комиссий, навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора.«Почти каждая тринадцатая жалоба, поступившая в Банк России от жителей региона в январе-сентябре этого года, содержала информацию о мошеннических операциях. Владимирцы направили 67 сообщений об угрозе финансового мошенничества в банковской системе и 29 — в сфере микрокредитования, что в целом в 1,7 раз больше, чем годом ранее...», — отмечает заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.Фото: pxfuel.com