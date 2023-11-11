Туристический поезд По Золотому кольцу в новогодние праздники заедет и в Муром. Холдинг «РЖД»...

Туристический поезд "По Золотому кольцу" в новогодние праздники заедет и в Муром.Холдинг «РЖД» запустил новый интересный маршрут в ноябрьские праздники и планирует продолжить его курсирование в новогодние каникулы: "Москва – Ярославль – Иваново – Владимир – Москва", а также "Москва – Иваново – Ярославль – Владимир – Муром – Москва".Об этом информирует РЖД. Пассажиры поезда и маршрута "По Золотому кольцу" встретят Новый год 30 декабря в Ярославле, а 1 января - во Владимире. Затем из областного центра можно будет поехать на автобусе в Суздаль. Этой зимой в своего 1000-летия, он получил звание Новогодней столицы России.Отметим, что «Золотое кольцо» России – популярный туристический маршрут. Автор термина – журналист и литератор Юрий Бычков. Именно он опубликовал в газете «Советская культура» (в 1967 году) серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо».Сообщается, что в туристический пакет нового "железного" маршрута входит экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание по программе.Фото: pxfuel.com