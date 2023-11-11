В каких городах Владимирской области остановится сказочный Поезд Деда Мороза из Великого...
В каких городах Владимирской области остановится сказочный Поезд Деда Мороза из Великого Устюга?
На официальном сайте https://poezddedamoroza.ru/ можно изучить полный маршрут Поезда Деда Мороза.
Известно, что любимец детворы посетит 70 городов России.
Во Владимирской области Поезд Деда Мороза совершит 2 остановки:
28 декабря 2023 года - в Муроме;
30 декабря 2023 года - в Коврове.
Время уточняется. Это станет известно ближе к прибытию сказочного поезда.
Что касается билетов, то на официальном сайте сообщается - продажа открывается за 30 дней до прибытия поезда в город, где предусмотрена праздничная программа.
Во всех городах пройдёт встреча (представление) с Дедом Морозом из Великого Устюга и Снегурочкой из Костромы, а также 45-минутные кукольные спектакли.
Везде, где делает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждёт торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки и волшебства.
Известно, что 13 января 2024 года Поезд Деда Мороза возвращается обратно - в Великий Устюг.
Важно: Те, кто не успеет купить билет, могут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди. Кроме этого, после прибытия поезда Дед Мороз выйдет из резиденции и поприветствует детей, а перед отправлением поезда - попрощается с ними.
Фото: https://poezddedamoroza.ru/