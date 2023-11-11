В каких городах Владимирской области остановится сказочный Поезд Деда Мороза из Великого...

В каких городах Владимирской области остановится сказочный Поезд Деда Мороза из Великого Устюга?На официальном сайте https://poezddedamoroza.ru/ можно изучить полный маршрут Поезда Деда Мороза.Известно, что любимец детворы посетит 70 городов России.Во Владимирской области Поезд Деда Мороза совершит 2 остановки:28 декабря 2023 года - в Муроме;30 декабря 2023 года - в Коврове.Время уточняется. Это станет известно ближе к прибытию сказочного поезда.Что касается билетов, то на официальном сайте сообщается - продажа открывается за 30 дней до прибытия поезда в город, где предусмотрена праздничная программа.Во всех городах пройдёт встреча (представление) с Дедом Морозом из Великого Устюга и Снегурочкой из Костромы, а также 45-минутные кукольные спектакли.Везде, где делает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждёт торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки и волшебства.Известно, что 13 января 2024 года Поезд Деда Мороза возвращается обратно - в Великий Устюг.Важно: Те, кто не успеет купить билет, могут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди. Кроме этого, после прибытия поезда Дед Мороз выйдет из резиденции и поприветствует детей, а перед отправлением поезда - попрощается с ними.Фото: https://poezddedamoroza.ru/