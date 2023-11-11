Во Владимирской области на автодороге «Юрьев-Польский — Кольчугино» произошло серьёзное ДТП. К...

Во Владимирской области на автодороге «Юрьев-Польский — Кольчугино» произошло серьёзное ДТП.К этому часу (12:00, 11 ноября) известно, что в 10-56 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Юрьев-Польском районе, на автодороге “Юрьев-Польский – Кольчугино” у села Палазино.Очевидцы сообщают, что столкнулись два автомобиля.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области уточняют, что проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек и 4 единицы техники.Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, то необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Сообщения принимаются круглосуточно!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области