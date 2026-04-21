Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Коврова. Она обвиняется в убийстве своего сожителя, но следователи считают, что женщина

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Коврова. Она обвиняется в убийстве своего сожителя, но следователи считают, что женщина превысила пределы необходимой обороны, сообщили в региональном СК. Трагедия произошла 24 октября 2025 года в квартире на улице Запольной. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил сожительницу кулаком по голове, сломал ей нос,