Во Владимирской области появится новая компания, отвечающая за отлов и вакцинацию бездомных...

Во Владимирской области появится новая компания, отвечающая за отлов и вакцинацию бездомных животных?Как стало известно, Центр ветеринарии Владимирской области ищет подрядчика на отлов и содержание бездомных животных.Стоимость работ по новому контракту - около 3 миллионов рублей."Исполнитель обязуется выполнить работу по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города Владимира и Владимирской области согласно Приложению № 1 к Контракту" - опубликовано на официальном сайте госзакупок "ЕИС".В перечень задач входит: отлов, содержание животных в приюте, стерилизация, вакцинация, содержание в инкубационный период, маркирование и возврат в естественную среду обитания и пр.Сообщается, что будет вестись журнал учета отловленных животных, который должен содержать сведения о дате и месте отлова без владельцев, описание отличительных признаков, результатов осмотра специалистом, информацию о стерилизации (кастрации) и пр.Известно, что данный контракт по отлову бездомных животных - третий. Первый был расторгнут, а второй (на сумму 8 млн рублей) выполняет ИП Шарипова из Ногинска.Важно:В данный момент заявки на отлов бездомных животных принимает региональный центр ветеринарии по телефонам: (4922) 33-55-42; 53-04-42.Фото: pxfuel.com