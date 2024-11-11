Устройства часто беспокоят окружающих.

Во Владимире начнут проводить профилактические беседы с владельцами силомеров, напоминая о законе о тишине. Аттракционы должны отключаться ночью и обеспечивать безопасность. Об этом сообщает депутат Роман Кавинов в своем телеграм-канале.Он отметил, что силомеры, в отличие от спортивных тренажеров, могут представлять опасность для пользователей, вызывая травмы. Кроме того, такие устройства часто беспокоят окружающих. Однако Кавинов уточнил, что законодательство достаточно регулирует данный аттракцион. Поэтому, правила надо только напомнить предпринимателям.Напомним, ранее мы писали, что