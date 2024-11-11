Михаил Шуфутинский – не только певец, но и болельщик футбола. К сожалению, работа не дает ему возможности ходить на матчи часто. Но уж когда идет, то времени зря не теряет. В чем король русского шансон признался Дни.ру за кулисами юбилейного вечера Игоря Крутого.

МихаилШуфутинский – не только певец, но и болельщик футбола. К сожалению, работа недает ему возможности ходить на матчи часто. Но уж когда идет, то времени зря нетеряет. В чем "король русского шансон" признался "Дни.ру" закулисами юбилейного вечера Игоря Крутого."Я азартный человек, и мне это простительно, – говоритмузыкант. – С детства болел за "Спартак". Тогда, впрочем, было всеготри команды на всю страну, и выбора особенного не было. А сегодня у меня естьсостоятельные друзья, которые имеют свои ложи на стадионах, где мы не толькосмотрим матчи, а и выпиваем (смеется)".Знаменитый музыкант, помимо футбола, любит плавание,регулярно ходит в бассейн. Благо, что он есть прямо дома. Плавание, постоянный профессиональный массажист, сбалансированная низкоуглеводная диета – Шуфутинский держит себя вежовых рукавицах. У него есть мотивация, стимул и причина следить за собой и заниматься спортом!"Просто с годами ты начинаешь чувствовать, что тебенужно как-то держать форму, чтобы ничего не висело, – пояснил артист. – Ведьэто помогает в работе, в жизни, в отдыхе, в сексе". Благодаря такой мощной силеволе Михаил Захарович похудел уже на 40 килограммов. И намерен идти дальше! Ведь он даже выглядеть стал моложе своих паспортных 76 лет, а для артиста это важно.