«Техцентр Гранд» бесплатно передал студентам ИМиАТ автомобиль «Хендай Солярис». На нем молодые люди будут изучать устройство машины. Вместе с авто в ВлГУ передали комплект

«Техцентр Гранд» бесплатно передал студентам ИМиАТ автомобиль «Хендай Солярис». На нем молодые люди будут изучать устройство машины. Вместе с авто в ВлГУ передали комплект диагностического оборудования. Передача машины прошла 6 ноября возле первого корпуса университета. Партнерское соглашение с ВлГУ компания «Техцентр Гранд» заключила в 2021 году. Цель такого сотрудничества – подготовка профессиональных кадров, в том числе