Комедия Марка Захарова Формула любви вышла на экраны 39 лет назад. Картина по-прежнему вызывает улыбку и радость у зрителей.

Комедия Марка Захарова "Формула любви" вышла на экраны 39 лет назад. Картина по-прежнему вызывает улыбку и радость у зрителей.История о графе Калиостро, который использует магию для завоевания сердец, покорила миллионы. Наверняка вы смотрели этот шедевр не раз.Но сможете ли вы пройти новый тест? Это вопрос, который требует внимания. Кто может устоять перед чарами любви и кино? Давайте же вместе вспомним и насладимся этими моментами.