Сможете угадать страну по изображению животного на купюре? На банкнотах разных государств можно встретить удивительных представителей фауны: крокодилов, львов, горилл, кошек, лягушек и даже бабочек.

Сможете угадать страну по изображению животного на купюре? На банкнотах разных государств можно встретить удивительных представителей фауны: крокодилов, львов, горилл, кошек, лягушек и даже бабочек.В новом тесте вам будут показаны изображения животных, а вы постараетесь угадать, на каких купюрах они находится. Это увлекательная игра позволит не только проверить свои знания о валюте разных стран, но и расширить горизонты в изучении животного мира.