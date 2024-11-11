Машина нужна для обучения студентов.

Владимирский государственный университет (ВлГУ) получил новый автомобиль Hyundai Solaris для обучения студентов. Автомобиль был передан вузу бесплатно «Техцентром Гранд», с которым у ВлГУ заключено соглашение о сотрудничестве.Организация нуждается в кадрах и готова ежегодно трудоустраивать до 100 человек по различным специальностям. Для подготовки специалистов ВлГУ организует целевое обучение. Также «Техцентр Гранд»создал академию «Hyundai» и оборудовал учебный класс, где студенты смогут проходить практику.Партнерство включает поддержку ВлГУ в оснащении мастерских и лабораторий, что позволит студентам изучать автомобильные технологии и разрабатывать новые инженерные решения.