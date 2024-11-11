Подрядчик внес в акты ложные сведения, похитив свыше 374 тысяч рублей.

Владимирская прокуратура наложила арест на имущество гендиректора ООО «Про-Фасад» по обвинению в мошенничестве. В 2021 году был заключен договор на ремонт кровли за 644 тысячи рублей в доме №42 по улице Куйбышева, однако было выполнено лишь половина работ.По данным прокуратуры, подрядчик внес в акты ложные сведения, похитив свыше 374 тысяч рублей. Гендиректор свою вину не признает. Уголовное дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде города, где ему грозит до шести лет лишения свободы.