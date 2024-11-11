Обвиняемые совершили 16 преступлений.

Двух жителей Владимирской области обвиняют в организации фиктивных договоров купли-продажи лесных насаждений с ГКУ ВО «Селивановское лесничество». Злоумышленники, действуя от имени льготников, незаконно вырубали лес, в результате чего лесному фонду был причинён ущерб более 18 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Обвиняемые совершили 16 преступлений, относящихся к незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Один из мошенников находил льготников, заключал от их имени контракты, а второй занимался самой вырубкой.В период с 2019 по 2020 годы было незаконно уничтожено более 1,6 тыс. куб. м леса. Дело передано в суд, также подан иск о возмещении материального ущерба.