Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст дал интервью изданию The New Yorker. По словам американского журналиста, он назвал сюжет об атаке украинского истребителя на малайзийский Boeing 777 рейса MH17 ошибкой.The New Yorker напомнил своим читателям о том, что пять лет назад Первый канал показал в своем эфире авторскую программу журналиста Михаила Леонтьева "Однако", в которой тот продемонстрировал якобы спутниковый снимок, запечатлевший момент атаки украинского истребителя на пассажирский Boeing. Оперативно удалось выяснить, что речь идет о фотомонтаже."Когда я спросил Эрнста, почему его канал озвучил что-то, настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: "Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно", – цитирует "" американского журналиста.Примечательно, что некоторые российские СМИ подают эту историю так, словно признание Константина Эрнста стало первым упоминанием о недостоверности того сюжета. На самом деле журналисты подробно рассказали о том, при каких обстоятельствах в эфир попала эта фотография и почему была допущена эта ошибка.Материал дополняется.