Во Владимире появился проект обновленного железнодорожного вокзала. Железнодорожный вокзал во...

Во Владимире появился проект обновленного железнодорожного вокзала. Железнодорожный вокзал во Владимире сохранит исконный цвет белого известняка. Его отделяют армированным керамогранитом. Проект реконструкции опубликовал Белый дом.“ Отделочный материал, который предлагают в проекте реконструкции, придаст современный вид и в то же время не нарушит архитектурную целостность здания”, – сообщает администрация Владимирской области.Вокруг железнодорожного вокзала поставят высокий железный забор. На привокзальной площадке установят отдельную парковку. А вместо асфальта уложат плитку.Внутри помещения появится фуд-корт. Обещают, что сделают и удобные залы ожидания.Фото администрации Владимирской области