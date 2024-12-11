Свыше 110 открытых катков с искусственным льдом ждут жителей и гостей столицы.

Свыше 110 открытых катков с искусственным льдом ждут жителей и гостей столицы. О работе ледовых площадок рассказал заммэра Петр Бирюков."В настоящее время они начали работать во всех округах. В общей сложности в этом зимнем сезоне организовано 111 открытых катков с искусственным льдом, больше всего в Южном (20), Юго-Восточном (19) и Северо-Восточном (18) административных округах", – уточнил он.Бирюков отметил, что для заморозки требуется несколько дней. Для обслуживания ледового покрытия используют спецтехнику.Площадку сначала необходимо выровнять, следующий этап – укладка гидроизоляционного покрытия, после этого устанавливаются айс-маты с трубками для жидкого хладоносителя. Для катания нужен лед толщиной 10–15 сантиметров. В конце готовое покрытие полируют.На всех катках есть пункты обогрева, охраны, медпомощи, проката, раздевалки и точки питания.На самом большом катке Москвы с искусственным покрытием, расположенном на ВДНХ, можно не только воспользоваться коньками, но и попробовать необычные блюда из разных регионов России. Там москвичам и гостям столицы доступна барная стойка с безалкогольными напитками, а также лаундж-зона.