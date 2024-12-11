Во Владимире продолжаются отправки добровольцев в зону специальной военной операции. Сформированы ещё две новые группы бойцов. Их возраст самый разный. Для службы по контракту у каждого

Во Владимире продолжаются отправки добровольцев в зону специальной военной операции. Сформированы ещё две новые группы бойцов. Их возраст самый разный. Для службы по контракту у каждого солдата свои причины. Объединяет общая цель – защищать Россию. Дмитрий, доброволец: Родина в опасности. Нужно защищать. Отдать долг Родине. Корреспондент: Вы первый раз идете? Дмитрий: Да. Корреспондент: Страшно? Дмитрий: