На 300-м километре трассы столкнулись автомобили «Опель» и «Лэнд Ровер».

В ночь на 7 декабря на трассе М-12 во Владимирской области произошла авария, в результате которой пострадали пять человек. На 300-м километре трассы столкнулись автомобили «Опель» и «Лэнд Ровер». Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительных органов.38-летний водитель «Опеля» протаранил движущийся впереди автомобиль. Пострадавшими оказались водитель и его 36-летняя пассажирка, а также три пассажирки «Лэнд Ровера» 38, 11 и 5. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.Напомним, ранее мы писали, что