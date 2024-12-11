Против водителей возбуждены уголовные дела.

В Юрьев-Польском Владимирской области возбуждено два уголовных дела против двух 28-летних местных жителей, подозреваемых в повторном вождении в состоянии опьянения. По информации пресс-службы УМВД по региону, оба нарушителя были остановлены сотрудниками ДПС.Первый случай произошел в конце ноября, когда за рулем сельскохозяйственной машины находился мужчина, чье состояние было подтверждено освидетельствованием. Второй водитель, управлявший автомобилем «ВАЗ», был задержан 7 декабря в аналогичном состоянии. Оба автомобилиста получили подписку о невыезде и надлежащем поведении.Напомним, ранее мы писали, что